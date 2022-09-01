Son dakika haberleri! Basra'da Şii iki milis grup arasındaki çatışmada 5 kişi öldü Güncel Haberler Son dakika haberleri... Irak'ın güneyindeki Basra kentinde Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'a bağlı milis grup ile İran destekli Asayib Ehlilhak Hareketi'ne bağlı Şii milisler arasında silahlı çatışma yaşandığı, olayda 5 kişinin öldüğü belirtildi. Irak'ın güneyindeki Basra kentinde Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'a bağlı milis grup ile İran destekli Asayib Ehlilhak Hareketi'ne bağlı Şii milisler arasında silahlı çatışma yaşandığı, olayda 5 kişinin öldüğü belirtildi. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Basra'nın merkezinde gece yarısı Sadr'a bağlı Seraya es-Selam ve Kays el-Hazali liderliğindeki Asayib Ehlilhak Hareketi milisleri arasında silahlı çatışmalar meydana geldi. Çatışmalarda Asayib Ehlilhak Hareketi'nden 3 milis, Sadr'a bağlı Seraya es-Selam'dan da 2 milisin öldüğü aktarıldı. Sadr'a yakın bir sosyal medya hesabı üzerinden, Hazali'ye milislerini sokaktan toplaması için "uyarı mesajı" yayımlandı. İran destekli Hazali, bir zamanlar Sadr'ın sağ kolu sayılan isimlerden biriydi. Ancak Sadr ile İran destekli Şii milis lider Hazali arasında uzun zamandır soğuk rüzgarlar esiyor. Güncel Kaynak: AA / Haydar Karaalp Basra Irak İran Güncel Haberler Son Dakika

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