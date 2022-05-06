Son dakika haberleri: Başkentte jandarma ekipleri çeşitli suçlardan aranan 117 kişiyi yakaladı - Haberler

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Son dakika haberleri: Başkentte jandarma ekipleri çeşitli suçlardan aranan 117 kişiyi yakaladı

AA - Harun Kutbe - Güncel
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Son dakika haberleri: Başkentte jandarma ekipleri çeşitli suçlardan aranan 117 kişiyi yakaladı

Gelen son dakika haberine göre Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 27 Nisan-5 Mayıs'ta yürütülen asayiş çalışmalarında çeşitli suçlardan aranan 117 kişi gözaltına alındı.

ANKARA (AA) - Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 27 Nisan-5 Mayıs'ta yürütülen asayiş çalışmalarında çeşitli suçlardan aranan 117 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik 27 Nisan-5 Mayıs'ta faaliyetler yürütüldüğü bildirildi.

Açıklamada, çalışmalar neticesinde, fuhuşu kolaylaştırmak veya fuhuşa aracılık etmek, FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma, karşılıksız yararlanma, hakaret, tehdit gibi suçlardan aranan ve haklarında yakalama kararı bulunan 5 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Ayrıca Jandarma Asayiş Timlerince ve yol kontrol noktalarında icra edilen devriye faaliyetlerinde çeşitli suçlardan aranan 112 kişinin yakalandığı bildirildi.

Yakalanan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldığı kaydedildi.

AA / Harun Kutbe - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Ankara, Asayiş, Güncel, Haberler

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