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Başkentte bayram öncesi narkotik operasyonu

AA - Güncel
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Başkentte yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi narkotik ekiplerince düzenlenen baskınlarda 8 kişi gözaltına alındı.

Başkentte yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi narkotik ekiplerince düzenlenen baskınlarda 8 kişi gözaltına alındı.

Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 41 kişinin evine sabaha karşı eş zamanlı baskın yapıldı.

Haklarında 1 yıldan 12 yıla kadar farklı sürelerde hapis cezası bulunan E.Y, K.Ö, A.Ö, S.A, G.K, N.A, A.Y. ve H.K. gözaltına alındı.

K.Ö'nün evindeki aramada reçeteye tabi 18 hap ele geçirildi.

AA / Güncel

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