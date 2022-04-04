Başkan Büyükkılıç, şehit aileleri ve gazilerle iftarda bir araya geldi

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, iftar programında şehit aileleri, gaziler ve yakınlarıyla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Büyükkılıç, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ile protokol eşlerinin de katıldığı iftar programında, şehit aileleri, harp malulü gaziler, muharip gaziler ve aileleri ile buluştu.

Büyükkılıç, salondaki masaları tek tek ziyaret ederek yemeğe katılan şehit aileleri, gaziler ve yakınları ile sohbet edip, istek ve taleplerini dinledi.

Tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Büyükkılıç "Bu vatanın bekası için canlarını feda ederek, herkese nasip olmayacak şehitlik mertebesine ulaşan kahramanlarımızın bizlere emanet bıraktığı aileleriyle iftarımızı açtık. Rabbim okunan Kuran'ı Kerim'i ülkemiz ve tüm İslam alemi için ettiğimiz duaları kabul eylesin." ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, programın ardından AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile esnafları da ziyaret etti.

Daha sonra Osmanlı Çay Evi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Büyükkılıç, burada mahalle sakinlerinin ve gençlerin taleplerini dinledi.