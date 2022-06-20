Son dakika haberleri... Başkale'de trafo merkezinde yangın çıktı
AA - Zafer Tayfur - Güncel
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Son dakika haberlerine göre Van'ın Başkale ilçesindeki trafo merkezinde çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.
Van'ın Başkale ilçesindeki trafo merkezinde çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.
Türkiye Elektrik İletim AŞ'ye (TEİAŞ) ait trafo merkezinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgeye Başkale, Van Büyükşehir Belediyesi, Tuşba ve Gürpınar itfaiye grup amirliklerinden ekipler sevk edildi.???????
Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.
AA / Zafer Tayfur - Güncel