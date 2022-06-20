Son dakika haberleri... Başkale'de trafo merkezinde yangın çıktı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... Başkale'de trafo merkezinde yangın çıktı

AA - Zafer Tayfur - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri... Başkale'de trafo merkezinde yangın çıktı

Son dakika haberlerine göre Van'ın Başkale ilçesindeki trafo merkezinde çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.

Van'ın Başkale ilçesindeki trafo merkezinde çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'ye (TEİAŞ) ait trafo merkezinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye Başkale, Van Büyükşehir Belediyesi, Tuşba ve Gürpınar itfaiye grup amirliklerinden ekipler sevk edildi.???????

Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

AA / Zafer Tayfur - Güncel

Başkale Van Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title