Başakşehir'de korkutan yangın - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başakşehir'de korkutan yangın

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

BAŞAKŞEHİR'de 3 katlı bir binada çıkan yangında iki daire alev alev yandı.

BAŞAKŞEHİR'de 3 katlı bir binada çıkan yangında iki daire alev alev yandı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, alevlerin yükseldiği daireler kullanılamaz hale geldi.

Yangın, akşam saatlerinde Güvercintepe Mahallesi Fatih Caddesi'nde bulunan 3 katlı binanın ikinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Dumanların yükseldiğini gören çevre sakinleri, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye erleri, alevli şekilde yanan iki daireye müdahale etti. Olayda, iki dairede maddi hasar oluştu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.


Başakşehir'de korkutan yangın

Başakşehir'de korkutan yangın

Başakşehir'de korkutan yangın

Başakşehir'de korkutan yangın

Başakşehir'de korkutan yangın

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, İtfaiye, Yangın, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title