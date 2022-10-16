Son dakika haberleri | Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde yaralı madencilerin ailelerinin bekleyişi sürüyor

BARTIN'daki maden kazasında yaralanan 6 işçinin yakınlarının Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ndeki bekleyişleri sürüyor.

Bartın'daki maden kazasında yaralanan madencilerden 6'sının tedavisi Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nde sürüyor. Yaralı madencilerin ailelerinin de bekleyişi devam ediyor. Geceyi hastanede geçiren yaralıların yakınlarına, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'ndan görevliler eşlik ediyor.

Yaralı Remzi Taşkömür'ün eniştesi Adem Bayrak "2009'dan beri orada çalışıyordu. Annesi de eşim de dua ederdi her sabah arkasından, orası yerin 300-400 metre altı, her zaman ölümle burun buruna çalışıyorsunuz. Durumu ciddiyetini koruyor, yanıkları var" dedi. Remzi Taşkömür'ün kayınvalidesi Fatma Öztemur "Damadım oluyor, 3 de çocuğu var. Babası da madenciydi. Remzi'nin daha öncede madende çalışırken sırtına taş düşmüştü, yine hastanede kalmıştı" diye konuştu.