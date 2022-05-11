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Son dakika haberleri | BARTIN'DA YUMRUK YUMRUĞA KAVGA KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberleri | BARTIN'DA YUMRUK YUMRUĞA KAVGA KAMERADA

Son dakika haberi: BARTIN'da, yabancı uyruklu üniversite öğrencisi ile bir kişinin yumruk yumruğa kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı.

BARTIN'da, yabancı uyruklu üniversite öğrencisi ile bir kişinin yumruk yumruğa kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çatmaca kavşağında dün akşam saatlerinde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kaldırımda başlayan tartışma sırasında yabancı uyruklu üniversite öğrencisi yaya geçidine doğru yürürken karşı gruptan bir kişinin saldırısına uğradı. İkilinin yumruk yumruğa kavgası arkadaşlarının araya girmesiyle sonlandı. Yoldan geçen sürücülerin korna çalarak tepki gösterdiği kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Üniversite, kavga, Güncel, Haberler

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