Son dakika haberleri... Bartın'da sel suları çekildi, temizlik başladı Son dakika haberine göre BARTIN Irmağı'nın taşmasıyla kent genelinde 1053 su baskını yaşanırken, ırmak seviyesinin normale dönmesiyle temizlik çalışmaları başladı. BARTIN Irmağı'nın taşmasıyla kent genelinde 1053 su baskını yaşanırken, ırmak seviyesinin normale dönmesiyle temizlik çalışmaları başladı. Bartın merkeze 3 günde metrekareye 306,1 kilogram yağmur düştü. Yağış sonrası kent merkezinden 3 bölgeden geçen ırmak seviyesi 8 metre yükseldi. Irmağın taşmasıyla 1053 taşkın yaşanırken, 7 köye elektrik verilemedi. Kozcağız beldesinin Şarköy Boğaz Mahallesi'nde köprünün yıkılmasıyla köye ulaşım sağlanamıyor. Mahallede yaşayanların ihtiyaçları jandarma ve emniyete ait helikopterle karşılanıyor. Ulaşımı olmayan bazı köylerde rahatsızlananlar ise polis helikopteri ile Amasra'ya getirilerek, hastaneye sevkleri yapıldı. Sel sularının dün geceden itibaren çekilmesiyle sabah saatlerinden itibaren, esnaf ve vatandaşlar temizlik çalışmalarına başladı. Sel felaketine destek için birçok il belediyelerinden gelen iş makineleri ve gönüllülerin de katıldığı çalışmalarda suyun bıraktığı çamurlar temizleniyor. . Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar - Güncel su baskını Bartın Güncel Haberler Son Dakika

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