Son dakika haberleri... Bartın'da sel riski nedeniyle engelli ve hamile kamu çalışanlarına idari izin Edinilen son dakika gelişmesine göre Bartın'da sel riski nedeniyle engelli ve hamile kamu personelinin yarın idari izinli sayılacağı bildirildi. Bartın'da sel riski nedeniyle engelli ve hamile kamu personelinin yarın idari izinli sayılacağı bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojiden alınan son verilere göre Batı Karadeniz Bölgesinde süren sağanağın etkisini artırarak devam etmesinin beklendiği belirtildi. Açıklamada, olası sel ve su baskınına karşı il genelinde kamu kurum ve kuruşlarında çalışan engelli ve hamile kamu personelinin yarın idari izinli sayılmalarına karar verildiği aktarıldı. AA / Selim Bostancı - Güncel Bartın Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberleri... Bartın'da sel riski nedeniyle engelli ve hamile kamu çalışanlarına idari izin - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.