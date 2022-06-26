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Son dakika haberleri... Bartın'da sel riski nedeniyle engelli ve hamile kamu çalışanlarına idari izin

AA - Selim Bostancı - Güncel
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Son dakika haberleri... Bartın'da sel riski nedeniyle engelli ve hamile kamu çalışanlarına idari izin

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bartın'da sel riski nedeniyle engelli ve hamile kamu personelinin yarın idari izinli sayılacağı bildirildi.

Bartın'da sel riski nedeniyle engelli ve hamile kamu personelinin yarın idari izinli sayılacağı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojiden alınan son verilere göre Batı Karadeniz Bölgesinde süren sağanağın etkisini artırarak devam etmesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, olası sel ve su baskınına karşı il genelinde kamu kurum ve kuruşlarında çalışan engelli ve hamile kamu personelinin yarın idari izinli sayılmalarına karar verildiği aktarıldı.

AA / Selim Bostancı - Güncel

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