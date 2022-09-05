2 kafe ve 3 büfe yangında kullanılamaz hale geldi Güncel Haberler İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları Vatandaşların ve büfe sahiplerinin itfaiye ekiplerine yardım etmesi Yanan kafe ve büfeden görüntüler Söndürme çalışmalarından detay Bartın'da 2 kafe ve 3 büfe yangında kullanılamaz hale geldi BARTIN - Bartın'ın Amasra ilçesinde sahildeki kafede çıkan... İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları Vatandaşların ve büfe sahiplerinin itfaiye ekiplerine yardım etmesi Yanan kafe ve büfeden görüntüler Söndürme çalışmalarından detay Bartın'da 2 kafe ve 3 büfe yangında kullanılamaz hale geldi BARTIN - Bartın'ın Amasra ilçesinde sahildeki kafede çıkan ve bitişikteki kafe ile 3 büfeye sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kum Mahallesi Turgut Işık Caddesi'nde sahilde hizmet veren kafenin mutfağında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Hızla yayılan alevler bitişikteki kafe ve 3 büfeye de sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Amasra ile Bartın Belediyesi itfaiyesi, Orman İşletme, Sahil Güvenlik ve polis ekipleri sevk edildi. Uzun uğraşlar sonucu söndürülen yangında, 2 kafe ve 3 büfe kullanılamaz hale geldi. Güncel Kaynak: AA / Akif Yaman İtfaiye Amasra Bartın Güncel Haberler

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