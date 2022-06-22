Son dakika haberleri: Bartın'a şehit ateşi düştü (2) Son dakika haber: ŞEHİDİN BABAANNESİ TOPRAĞA VERİLDİKıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli Topçu Uzman Çavuş Fatih Özkaya'nın kazada şehit olduğu haberinin verilmesinin ardından hayatını kaybeden babaannesi Fatma Özkaya (97), köy camisinde kılınan cenaze namazının ardından Balat köyü İmze... ŞEHİDİN BABAANNESİ TOPRAĞA VERİLDİ Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli Topçu Uzman Çavuş Fatih Özkaya'nın kazada şehit olduğu haberinin verilmesinin ardından hayatını kaybeden babaannesi Fatma Özkaya (97), köy camisinde kılınan cenaze namazının ardından Balat köyü İmze Mahallesi'nde toprağa verildi. Şehidin evine Türk bayrakları asılırken, ailesi de taziyeleri kabul etti Köy muhtarı Şaban Tokses, "Dün akşam saatlerinde bizi garnizondan aradılar sonra şehit haberini aldık. Şehit haberini aileye bildirdikten sonra babası kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Evde bulunan babaannesi Fatma Özkaya da sabah saatlerinde hayatını kaybetti" dedi. Öte yandan şehidin babası Mehmet Özkaya'nın Karabük'teki hastanede anjiyo olmasından dolayı oğlunun cenazesinin yarın öğle vakti Arıt Merkez Camii'nde kılınacak namaz sonrası toprağa verileceği öğrenildi. Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar - Güncel Fatih Güncel Haberler Son Dakika

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