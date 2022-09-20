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Barışmak için buluştular, sonuç: 9 yaralı

Güncel Haberler

Siirt'te, iki grup arasında çıkan; taş, sopa ve sandalyelerin kullanıldığı kavgada yaralanan 9 kişi hastaneye kaldırıldı.

Aralarında husumet bulunan iki grup, barışmak için bir araya geldi, ancak sonuç beklendiği gibi olmadı. Çıkan kavga sonucunda 9 kişi yaralandı. Bu anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

SANDALYELER HAVADA UÇTU

Bahçelievler Mahallesi Aydınlar Caddesi'nde husumetli iki grup, dün barışmak için kahvehanede bir araya geldi. Taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüdü. Taş, sopa ve sandalyelerin de kullanıldığı kavga, cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. Kavgada 9 kişi, yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polisin gelmesiyle taraflar, kavgayı sonlandırdı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü. Kavgaya karışan bazı kişiler de ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Yaralılar da tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Barışmak için buluştular, sonuç: 9 yaralı

Barışmak için buluştular, sonuç: 9 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Bahçelievler Mahallesi kavga Güncel Haberler

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