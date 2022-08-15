Son dakika haberleri! Banyo topu dolandırıcılığı zanlılarından 2'si tutuklandı Son dakika haberi: Kahramankazan'da, "banyo topu" üretimi karşılığında 3 kat fazla kazanç vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 8 şüpheliden 2'si sevk edildikleri mahkemece tutuklandı, 3 zanlı savcılıktan, 3 zanlı ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Kahramankazan'da, "banyo topu" üretimi karşılığında 3 kat fazla kazanç vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 8 şüpheliden 2'si sevk edildikleri mahkemece tutuklandı, 3 zanlı savcılıktan, 3 zanlı ise adli kontrolle serbest bırakıldı. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Kahramankazan ilçesinde kurdukları fabrika aracılığıyla vatandaşları dolandırdığı tespit edilen ve 11 Ağustos'ta Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Aralarında firma sahibi S.K'nin de yer aldığı 8 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından Kahramankazan Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerden, aralarında firma sahibi S.K'nin de bulunduğu 2 zanlı tutuklandı, 3 zanlı savcılıktaki işlemlerinin ardından, 3 zanlı ise mahkemenin adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Güncel AA / Cankut Taşdan Kahramankazan Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberleri! Banyo topu dolandırıcılığı zanlılarından 2'si tutuklandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.