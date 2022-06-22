Son dakika haberleri: Bangladeş'te şiddetli yağışların yol açtığı sellerde binlerce kişi zarar gördü - Haberler

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Son dakika haberleri: Bangladeş'te şiddetli yağışların yol açtığı sellerde binlerce kişi zarar gördü

AA - Md. Kamruzzaman - Güncel
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Son dakika haberlerine göre Bangladeş'in kuzeydoğusundaki Sylhet bölgesinde etkili olan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sellerde binlerce kişi zarar gördü.

Bangladeş'in kuzeydoğusundaki Sylhet bölgesinde etkili olan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sellerde binlerce kişi zarar gördü. İnsanların yaşam mücadelesi verdiği Sylhet bölgesinde tarım alanlarında, kara ve demir yollarında da ciddi hasar meydana geldi.

AA / Md. Kamruzzaman - Güncel

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