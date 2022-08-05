Son dakika haberi: Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangına soruşturma
Edinilen son dakika haberine göre ZEYTİNBURNU'ndaki Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangına ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.
- Güncelleme:
ZEYTİNBURNU'ndaki Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangına ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.
İstanbul'un en eski hastanelerinden biri olan Balıklı Rum Hastanesi'nin Yaşlı Bakımevi bölümünde dün saat 12.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıkmış ve 2 saat süren çalışmalarla kontrol altına alınmıştı. Yangına ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.
Demirören Haber Ajansı / Güncel