Son dakika haberleri | Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti yönetiminden İl Emniyet Müdürü Hasan Onar'a ziyaret - Haberler

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Son dakika haberleri | Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti yönetiminden İl Emniyet Müdürü Hasan Onar'a ziyaret

AA - Miraç Kaya - Güncel
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Son dakika haberleri | Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti yönetiminden İl Emniyet Müdürü Hasan Onar'a ziyaret

Son dakika haberine göre Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti yönetim kurulu, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla İl Emniyet Müdürü Hasan Onar'ı makamında ziyaret etti.

BALIKESİR (AA) - Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti yönetim kurulu, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla İl Emniyet Müdürü Hasan Onar'ı makamında ziyaret etti.

Cemiyet Başkanı Ramazan Demir ziyarette, teşkilatın kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası'nı kutladı.

İl Emniyet Müdürü Onar da gazetecilerin kendilerine verdiği destekten dolayı teşekkür ederek, kutlamalar çerçevesinde yapılacak etkinlikler hakkında bilgi verdi.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.

AA / Miraç Kaya - Güncel

Polis Haftası, Hasan Onar, Balıkesir, Polis, Güncel, Haberler

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