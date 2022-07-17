Son dakika haberleri | Balıkesir'de orman yangını (3)
Demirören Haber Ajansı - Fatih Emrah Erdoğan - Güncel
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Edinilen son dakika haberine göre ORMAN GENEL MÜDÜRÜ KARACABEY: YANGINI BÜYÜK ORANDA KONTROL ALTINA ALDIKOrman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Balıkesir'in Kepsut ilçesindeki orman yangınında Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ile inceleme yapıp, söndürme çalışmalarını yönlendirdi.
ORMAN GENEL MÜDÜRÜ KARACABEY: YANGINI BÜYÜK ORANDA KONTROL ALTINA ALDIK
Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Balıkesir'in Kepsut ilçesindeki orman yangınında Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ile inceleme yapıp, söndürme çalışmalarını yönlendirdi. Burada basın mensuplarına açıklama yapan Karacabey, "An itibariyle çalışmalarımız devam ediyor. 'Yangını büyük oranda kontrol altına aldık' diyebiliyoruz. İnşallah hava kararmadan kontrol altına almış oluruz" dedi.
Fatih Emrah ERDOĞAN/ KEPSUT (Balıkesir),
Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah Erdoğan - Güncel