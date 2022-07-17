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Son dakika haberleri! Balıkesir'de kamyonet bisikletliye çarptı: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberleri! Balıkesir'de kamyonet bisikletliye çarptı: 1 ölü

Son dakika haberlerine göre Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bisiklet süren 2 kişinin arasına kamyonet daldı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bisiklet süren 2 kişinin arasına kamyonet daldı. Çarpmanın etkisiyle bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Balıkesir'in Bandırma ilçesi Çanakkale yolu üzerinde Hıdır köy kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.Ü. idaresindeki 06 BIZ 665 plakalı kamyonet, yol kenarında bisiklet süren iki arkadaştan birine çarptı. Çarpmanın etkisiyle Savaş Kader (40) yol kenarındaki araziye savruldu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ağır yaralanan Kader'i Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Savaş Kader, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Talihsiz pedal tutkunu genç adam, memleketi İzmir'de Egekent Merkez Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazı ardından Günerli Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.

(Gökhan Dağlı/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Çanakkale Balıkesir Güncel Haberler Son Dakika

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