Son dakika haberleri... Balıkesir'de çıkan yangında yaşlı çift yaralandı
AA - Süleyman Özaydın - Güncel
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Son dakika haberler: Balıkesir'in Manyas ilçesinde bir evde çıkan yangında yaralanan yaşlı çift hastaneye kaldırıldı.
Balıkesir'in Manyas ilçesinde bir evde çıkan yangında yaralanan yaşlı çift hastaneye kaldırıldı.
İlçeye bağlı kırsal Çavuşköy Mahallesi'nde ikamet eden Kudret Gültekin'e ait (82) evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Komşuların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın sırasında eşyalarını almak için içeriye girmeye çalışırken yaralanan ev sahibi Kudret ile eşi Hediye Gültekin (80), sağlık ekiplerince Manyas Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.
AA / Süleyman Özaydın - Güncel