Son dakika haberleri! Balıkesir'de çıkan ev yangını söndürüldü

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde çıkan ev yangını orman bölge ve itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, kırsal Karaağaç Mahallesi'ndeki tek katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazöz gönderildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.