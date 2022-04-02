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Son dakika haberleri: Balıkesir'de anne ve 3 yaşındaki oğlu silahla öldürülmüş olarak bulundu

AA - Miraç Kaya - Güncel
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Son dakika haberleri: Balıkesir'de anne ve 3 yaşındaki oğlu silahla öldürülmüş olarak bulundu

Son dakika haberler... Balıkesir'in Susurluk ilçesinde bir evde anne ve oğlu silahla öldürülmüş bulundu, yaralı baba ve kızı ise tedavi altına alındı.

FATİH, İSTANBUL (AA) - Balıkesir'in Susurluk ilçesinde bir evde anne ve oğlu silahla öldürülmüş bulundu, yaralı baba ve kızı ise tedavi altına alındı.

İlçeye bağlı kırsal Söve Mahallesi'nde ikamet eden Bilge A. ve 3 yaşındaki oğlu Muhammet A'dan bir süredir haber alamayan komşuları durumu jandarmaya bildirdi.

Eve gelen jandarma ile 112 Acil Servis ekipleri, anne ve oğlunu yerde hareketsiz, baba Fatih A. ile kızları Elçin A'yı (10) da yaralı buldu.

Sağlık ekipleri, Bilge A. ve oğlunun tüfekle vurularak öldürüldüğünü belirledi. Anne ve oğlunun cansız bedenleri, Susurluk Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Hafif yaralanan Fatih A. ve kızı ise aynı hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye gelen ailenin yakınları, durumları hakkında bilgi almaya çalıştı.

Uyuşturucu kullandığı iddia edilen Fatih A'nın aile bireylerine tüfekle ateş açtığı, ardından intihara teşebbüs ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Jandarma tarafından olayın aydınlatılması için başlatılan çalışma sürüyor.

AA / Miraç Kaya - Güncel

Balıkesir, Jandarma, Fatih, Güncel, Haberler

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