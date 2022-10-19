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Son dakika haberleri! BAKIRKÖY'DE KAZA YAPAN OTOMOBİLİN MOTORU YOL ORTASINA DÜŞTÜ

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Son dakika haberlerine göre 100'de 3 aracın birbirine girdiği kazada otomobilin motoru yerinden fırlayarak yol ortasına düştü.

BAKIRKÖY D -100'de 3 aracın birbirine girdiği kazada otomobilin motoru yerinden fırlayarak yol ortasına düştü. Yaralananın olmadığı kazada araçlarda hasar oluştu.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Bakırköy D - 100 Karayolu Topkapı istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, süratli ilerlerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 EPL 273 plakalı otomobil, 34 SR 3765 plakalı hafif ticari araç ile 34 CCN 940 plakalı otomobile çarptı. Savrularak bariyerlere çarptıktan sonra duran 34 EPL 273 plakalı otomobilin motoru yerinden fırlayarak yol ortasına düştü. Yaralananın olmadığı kazada araçlarda hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevre de güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de kazaya karışan araçlardaki kişileri kontrol etti. Kaza nedeniyle D -100 Karayolu'nda yoğunlaşan trafik araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından normale döndü. Polis, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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