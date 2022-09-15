Son dakika haberleri | Bakırköy'de bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli yakalandı
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Son dakika haberine göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bakırköy'de Metin S'yi silahla yaralayan K.A'yı gözaltına aldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bakırköy'de Metin S'yi silahla yaralayan K.A'yı gözaltına aldı.
Dün akşam saatlerinde Yeşilköy İstasyon Caddesi'nde Metin S'yi (42) yaraladıktan sonra kaçmaya çalışan K.A. (23), polis tarafından olayda kullandığı silahla yakalandı.
Metin S'nin hayati tehlikesi bulunmazken, K.A'nın kasten öldürme suçundan arama kaydı olduğu belirlendi.
Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel