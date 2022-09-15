Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | Bakırköy'de bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli yakalandı

Güncel Haberler

Son dakika haberleri | Bakırköy'de bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli yakalandı

Son dakika haberine göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bakırköy'de Metin S'yi silahla yaralayan K.A'yı gözaltına aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bakırköy'de Metin S'yi silahla yaralayan K.A'yı gözaltına aldı.

Dün akşam saatlerinde Yeşilköy İstasyon Caddesi'nde Metin S'yi (42) yaraladıktan sonra kaçmaya çalışan K.A. (23), polis tarafından olayda kullandığı silahla yakalandı.

Metin S'nin hayati tehlikesi bulunmazken, K.A'nın kasten öldürme suçundan arama kaydı olduğu belirlendi.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title