Bakan Varank, TOGG'un Gemlik'teki tesisinde işçilerle iftar yaptı

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TOGG'un Gemlik'te bulunan tesislerinde işçilerle birlikte iftar yaptı. Bakan Varank, fikri ve sınai mülkiyet hakları tamamen Türkiye'ye ait olan TOGG'un, Türkiye'ye çağ atlatacak proje olduğunu belirterek, "Türkiye'nin otomobili, bir işaret fişeği; endüstrimizi değiştirecek, tedarikçilerimizi dönüştürecek bir proje" dedi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Varank, 2023'ün ilk çeyreğinde satışa sunulması planlanan TOGG'un Gemlik'teki tesislerinde incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından iftar vakti işçilerle birlikte sıraya giren Varank, karavanadan yemek alarak, 520 fabrika ve inşaat işçisiyle orucunu açtı. Ziyaretiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Bakan Varank, "Gemlik'e gelmemizin sebebi, işçi kardeşlerimizle iftar etmekti. Gemlik'e gelmişken hem şirketin yönetim kurulu hem milletvekillerimiz, belediye başkanımız, il başkanımız, valimizle birlikte TOGG'un fabrikasını inceleme fırsatı bulduk, fabrikadaki iş ve süreçler nasıl gidiyor onlara baktık hem de montajı tamamlanan robotlarla ilgili bilgi aldık. Türkiye'nin Otomobili Projesi, Türkiye'ye çağ atlatacak, otomotiv endüstrisindeki dönüşümü yakalayacak bir proje; endüstrideki dönüşümü yakalamak için TOGG büyük gayret gösteriyor. Bir yandan fabrikanın inşaatı devam ederken bir yandan da montaj hatlarının bağlantıları yapılıyor. Sıkı takvimde çalışıyorlar" dedi.

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Şaduman UNUTMAZ/ ANKARA,