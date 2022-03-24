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Son dakika haberleri... Bakan Varank'ın ziyaretleri

AA - Sebahatdin Zeyrek - Güncel
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Son dakika haberi: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Uşak'ta incelemelerde bulundu.

UŞAK (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Uşak'ta incelemelerde bulundu.

Bakan Varank, Uşak ziyareti kapsamında Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın'ı makamda ziyaret etti.

Bakan Varank daha sonra Şerafettin Sağıroğlu Eğitim ve Yaşam Merkezi açılışına katılıp burada kursiyerlerle sohbet etti.

Son dakika haberleri... Bakan Varank'ın ziyaretleri

Son dakika haberleri... Bakan Varank'ın ziyaretleri

Son dakika haberleri... Bakan Varank'ın ziyaretleri

AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel

Funda Kocabıyık, Mustafa Varank, Mehmet Çakın, Uşak, Güncel, Haberler

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