Son dakika haberleri... BAKAN ÖZER KIRIKKALE'NİN EĞİTİM YATIRIMINI 370 MİLYON LİRAYA ÇIKARDIK

KIRIKKALE (DHA) - MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kırıkkale'deki eğitim yatırımlarına ilave yatırım yapılmasının kararlaştırıldığını belirterek, Kırıkkale'nin eğitim yatırımını 70 milyon liradan 370 milyon liraya çıkardık dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kırıkkale'ye ziyarette bulunarak, Kırıkkale Valiliği'nde düzenlenen İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Bakan Özer, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve İl Milli Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu ile beraber toplantı gerçekleştirdi.

'KIRIKKALE'NİN BÜYÜK BİR DESTEĞE İHTİYACI VAR'

Toplantı sonrası konuşan Bakan Mahmut Özer, Kırıkkale'deki eğitim kalitesini artırma çalışmalarına ilişkin, 2022 yılında Kırıkkale'nin mevcut eğitim yatırımları 70 milyon lirayken bugünkü toplantıda eğitim kalitesini artırmak için 300 milyonluk ilave yatırım yapma kararı aldık. Dolayısıyla Kırıkkale'nin eğitim yatırımını 70 milyon liradan 370 milyon liraya çıkartmış bulunuyoruz. Eğitim binalarının, eski ve yaşlanmış olması nedeniyle Kırıkkale'nin büyük desteğe ihtiyacı var. 2022 yılında Kırıkkale'deki güçlendirme kapsamındaki çalışmaların tamamını nihayetlendireceğiz. Bakanlığımız, İnşaat ve Emlak Genel Müdürlüğü, Kırıkkale Valiliği ile koordineli bir şekilde Kırıkkale'deki geciken güçlendirme çalışmalarının hepsini tamamlayacağız. Yık yap kapsamında Naciye Pehlivanlı Saran Anadolu Lisesi, Yahşihan Cumhuriyet İlkokulu, Atatürk Ortaokulu'nu, İsmet Aydınlı İlkokulu dahil edilecek. Mevcut okullarımızın büyük olanları çatı ve ıslak zeminlerle ilgili hızlı bir şekilde bu adımların tamamlanması için 15 milyon liralık ilave yatırımı kazandırmış olduk. 1, 2 ve 3'üncü kademedeki Özel Eğitim Uygulama Okulu'nu da yenileyeceğiz. 6 anaokulu kuruyoruz merkez ve ilçelerde. Yeni anaokulları, özel eğitim anaokulları, özel eğitim uygulama okulları, ilkokul ve ortaokullar ile okulların güçlendirme çalışmalarını Kırıkkale'de 2022 yılı içinde tamamlamış olacağız ifadelerini kullandı. Valilik programının ardından Kırıkkale Belediye Başkanlığı'nı da ziyaret eden Özer, daha sonra İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün organize ettiği iftar yemeğine katıldı. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel