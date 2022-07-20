Son dakika haberleri... Bakan Özer: İzmir'e yatırımı 5,1 milyara çıkarıyoruz (4) Son dakika haberler: BAKAN ÖZER ZEYTİNYAĞI MÜZESİNİ ZİYARET ETTİMilli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bir dizi program gerçekleştirmek için geldiği İzmir'de, Urla Uzunkuyu Köy Yaşam Merkezi açılışının ardından Urla ilçesinde bulunan Zeytinyağı Müzesi'ni ziyaret etti. BAKAN ÖZER ZEYTİNYAĞI MÜZESİNİ ZİYARET ETTİ Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bir dizi program gerçekleştirmek için geldiği İzmir'de, Urla Uzunkuyu Köy Yaşam Merkezi açılışının ardından Urla ilçesinde bulunan Zeytinyağı Müzesi'ni ziyaret etti. Bakan Özer, ziyaretin ardından İzmir'den ayrıldı. Hande NAYMAN/ İZMİR, Demirören Haber Ajansı / Hande Nayman - Güncel Ziya Selçuk Mahmut Özer Zeytinyağı İzmir Güncel Haberler Son Dakika

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