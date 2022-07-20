Son dakika haberleri... Bakan Özer: İzmir'e yatırımı 5,1 milyara çıkarıyoruz (4)
Demirören Haber Ajansı - Hande Nayman - Güncel
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Son dakika haberler: BAKAN ÖZER ZEYTİNYAĞI MÜZESİNİ ZİYARET ETTİMilli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bir dizi program gerçekleştirmek için geldiği İzmir'de, Urla Uzunkuyu Köy Yaşam Merkezi açılışının ardından Urla ilçesinde bulunan Zeytinyağı Müzesi'ni ziyaret etti.
BAKAN ÖZER ZEYTİNYAĞI MÜZESİNİ ZİYARET ETTİ
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bir dizi program gerçekleştirmek için geldiği İzmir'de, Urla Uzunkuyu Köy Yaşam Merkezi açılışının ardından Urla ilçesinde bulunan Zeytinyağı Müzesi'ni ziyaret etti. Bakan Özer, ziyaretin ardından İzmir'den ayrıldı.
Hande NAYMAN/ İZMİR,
Demirören Haber Ajansı / Hande Nayman - Güncel