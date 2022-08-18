Son dakika haberleri... BAKAN ÖZER: 2022'NİN SONUNA KADAR ÜLKEMİZE 3 BİN YENİ ANAOKULU KAZANDIRACAĞIZ

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 3 bin tane anaokulunu tüm Türkiye'ye kazandıracağız. Şu an itibarıyla yani bu proje kapsamında bin 110 adet bağımsız anaokulu hizmete alındı. Süreç çok başarılı bir şekilde devam ediyor. Biz bu projeyi başlatırken Türkiye'de 2 bin 872 tane bağımsız anaokulu vardı. Biz bir yılda mevcut anaokullarına çok daha fazla anaokulunu Türkiye'ye kazandırmak için yola çıktık ve bunun yaklaşık 3'te 1'lik miktarını bitirdik. Şu anda planlamalar takvimini öncesinde ilerliyor. Bütçe ile ilgili hiçbir sıkıntımız yok. İnşallah 2022'nin sonuna kadar ülkemize 3 bin tane yeni anaokulu kazandıracağız? dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, valilik ziyareti, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı hazırlık toplantısı ve Edremit ilçesindeki Dilkaya Köy Yaşam Merkezi'nin açılışına katılmak üzere Van'a geldi. İlk olarak valiliği ziyaret eden Bakan Özer, Vali Ozan Balcı'dan eğitim ile ilgili brifing aldıktan sonra basına kapalı gerçekleştirilen eğitim değerlendirme toplantısına katıldı. AK Parti Van milletvekilleri İrfan Kartal, Abdulahad Arvas, Osman Nuri Gülaçar, Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, ilçe kaymakamları ve İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke'nin katıldığı basına kapalı toplantı sonrası açıklama yapan Bakan Özer, eğitimde Van'da güzel hizmetler yapıldığını söyledi.

Van'da eğitimin geldiği durumu ve yapılanları ayrıntılı bir şekilde değerlendirdiklerini dile getiren Bakan Özer, şöyle konuştu:

"Aynı zamanda Van'ın mevcut eğitim kalitesini daha iyi noktalara taşımak ve kentin eğitimde çok daha güçlü bir yapıya sahip olması için neler yapabiliriz. Onları da birlikte değerlendirme imkanımız oldu. Van ilimizde Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2022 yılındaki yatırım toplamı 705 milyon. Okul yapımı, güçlendirme çalışmaları, okulların donatımı ile ilgili Van ilimize tahsis edilen yatırım miktarı 705 milyon iken, bugünkü toplantımızda 1 milyar 750 milyon TL'lik ilave yatırımı Van'a vermeyi ve böylece kentteki yatırımları yaklaşık 2,5 milyar TL'ye çıkartmayı kararlaştırdık. Öncelikle bu yatırımların Van'ımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu yatırımların da en öncelik verdiğimiz konulardan birisi güçlendirme çalışmaları. Okullarımızın sağlamlığı için tüm Türkiye'de güçlendirme çalışmaları yapılıyor. Okullarımızı yıkıyoruz, yeni okullar yapıyoruz. Aynı zamanda güçlendirme ihtiyacı olan okullara da güçlendirme ile ilgili destekliyoruz. Van ilimizde güçlendirme ile ilgili okulları bitirmek için yaklaşık 170 milyonluk ilave bir yatırım yapmaya karar verdik. İnşallah bu çalışma ile birlikte Van'da güçlendirme ihtiyacı olan hiçbir okul kalmayacaktır. Yine yıkım-yapım kararları çerçevesinde, yıkıldığı halde yapılmayan 11 okulumuz bulunuyordu ve bu okullarımızı da yatırım programı içerisine aldık. Bu da yaklaşık 380 milyon TL'lik bir yatırıma karşılık gelmekte."

'BAKANLIĞIMIZIN ÖNCELİKLİ POLİTİKASI, OKULLAŞMA ORANINI ARTIRMAK'

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öncelikli politikaları başında okul öncesindeki okullaşma oranını artırmak olduğunu aktaran Özer, "Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 3 bin tane anaokulunu tüm Türkiye'ye kazandıracağız. Şu an itibariyle yani bu proje kapsamında bin 110 adet bağımsız anaokulu hizmete alındı. Süreç çok başarılı bir şekilde devam ediyor. Biz bu projeyi başlatırken Türkiye'de 2 bin 872 tane bağımsız anaokulu vardı. Biz bir yılda mevcut anaokullarına çok daha fazla anaokulunu Türkiye'ye kazandırmak için yola çıktık ve bunun yaklaşık 3'te 1'lik miktarını bitirdik. Şu anda planlamalar takvimini öncesinde ilerliyor. Bütçe ile ilgili hiçbir sıkıntımız yok. İnşallah 2022'nin sonuna kadar ülkemize 3 bin tane yeni anaokulu kazandıracağız. Bu kapsamda Van ilimizde daha önce 35 anaokulu yatırımı vermiştik. Bunlara bugün 66 tane daha bağımsız anaokulu yapma kararı aldık. Dolayısıyla Van'da 2022'nin sonuna kadar kazandırılacak anaokulu sayısı 101'e çıkmış oldu. Burada da yaklaşık 690 milyonluk bir ilave yatırımı Van'ımıza kazandırmış olduk. Bir diğer önceliğimizden bir tanesi de tüm Türkiye'de doğal gaza erişimi olup da dönüşümü yapılmayan hiçbir okul bırakmama kararı aldık. Bu kapsamda Van'daki çalışmalarımız çok başarılı bir şekilde devam ediyor. Bugün itibarıyla doğal gaz erişimi yeni yapılan ilave okulların dönüşümü ile ilgili yaklaşık 39 okulun tamamını 2022 yılının sonuna kadar öğrencilerimiz çok daha sıcak bir ortama kavuşmuş olacaklar" diye konuştu.

'VAN'DA İKİLİ EĞİTİM YAPMAYAN HİÇBİR OKUL BIRAKMAYACAĞIZ'

Okulların büyük onarımlarının kıymetli olduğunu ifade eden Özer, sözlerine şöyle devam etti:

"Çünkü okullarımız giderek yaşlanıyor. Çatı onarımlarından farklı onarımlara kadar. Bu kapsamda da valiliğimiz çok yeterli bir program hazırlamış. Merkez ve ilçelerdeki tüm okulların ihtiyaçlarını belirlemişler. Bunun için de 150 milyonluk bir yatırımı Van ilimize kazandırmış olduk. 2022-2023 eğitim-öğretim yılının hazırlıklarını haziranda İstanbul'da başlatmıştık. İlk defa okullar açılmadan, okulların temizlik, kırtasiye ve donatım okullarımıza göndermeye ile ilgili bir seferberlik başlattık. Bu çerçevede 88 milyon okulların ihtiyacı ile ilgili bugün itibarıyla Van ilimize göndermiş bulunuyoruz. Van ilimizde ikili eğitim ile ilgili sayı diğer illere göre nispetten daha yüksek. İnşallah bugün başlangıç olarak 250 milyonluk bir ödenek vererek. Yaklaşık bu ikili eğitimin yüzde 30-40'nı ortadan kaldırmak için bir başlangıç yapıyoruz. Ama bu burada bitmeyecek. İnşallah 2023'ün sonuna kadar Van ilimizde ikili eğitim yapmayan hiçbir okulu bırakmayacağız. Sonuç olarak gerçekten Van ilimize bugün eğitim anlamında çok ciddi bir yatırım kazandırmış bulunuyoruz. Yani 700 milyonluk bir yatırımdan 2,5 milyarlık bir yatırıma, yaklaşık 3 katın üzerine bir yatırımla çok ciddi bir yatırımı Van'ın eğitim kalitesini arttırılması için bugün itibariyle eğitim programına kazandırmış bulunuyoruz."