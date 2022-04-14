BAKAN KOCA ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sakarya Üniversitesi'nde sağlık bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerle buluştu. Öğrencileri, tıp ordusunun yeni neferleri olarak nitelendiren Koca, öğrencilerle buluşmadan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Sağlık sektöründe karamsarlık yaşandığını fakat atılmış adımların bu karamsarlıkları yok edecek olduğunu ifade eden Bakan Koca, 'Yaygın bir karamsarlık olduğu doğrudur, fakat bilmeliyiz ki atılmış radikal adımlar var ve algı bu adımların gerisindedir' dedi.

'BU GÖZLERDEKİ ATEŞİ GÖRÜP DE BU ÜLKENİN GELECEĞİNDEN UMUTLANMAMAK ELDE DEĞİL'

Öğrencilerin kendileri için çok kıymetli olduğuna değinen Bakan Koca, 'Keşke benim bakış açımdan kendinize bir baksanız. Karşımda yarının sağlık ordusu var. Geceleri ders çalışmış, nöbet tutmuş, uykusuz kalmış ama ışık saçan gözler var. Bu gözlerdeki ateşi görüp de bu ülkenin geleceğinden umutlanmamak elde değil. Yeniden şekillenecek gelecek adına bugünün karamsarlığı için hayıflanmamak mümkün değil' dedi.

'YARALARIMIZI SARMADAN, SORUNLARIMIZI ÇÖZMEDEN AYNI ENERJİYLE ÇALIŞMAMIZ GÜÇ'

Sağlık sektöründe yaşanan sorunlar için radikal adımlar atıldığını söyleyen Bakan Koca, şöyle konuştu:

'Salgın hastalık sonrası toparlanmaya çalışıyoruz. Ben bu durumu dünya savaşları sonrası orduların durumuna benzetiyorum. 3-4 yıl süren aralıksız savaş yılları sonrası ordulardaki kayıplar, yıpranma ve halsizlik tarif edilemez bir boyuttaydı. Iki cihan harbi arasında ordular dinlenmek ve yeniden hazırlanmak için 20 yıl beklediler. Salgın dönemi de sağlık çalışanları üzerinde benzer bir yıpranmaya sebep oldu. Şimdi Allah'ın izniyle bu yıpranmayı aşıyoruz. Ancak yaralarımızı sarmadan, sorunlarımızı konuşup çözmeden yeniden aynı enerjiyle çalışmamız güç. Bu realite herkes tarafından anlaşılmalı. Bugün her şeyi konuşabiliriz. Mesleğimizin geleceği, sizlerin daha iyi yetişmesi ve daha rahat hizmet vermesi için ne yapmamız gerekiyorsa konuşalım' dedi.