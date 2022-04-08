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BAKAN KASAPOĞLU ŞANLIURFA'DA

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BAKAN KASAPOĞLU ŞANLIURFA'DA

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Şanlıurfa'da 'İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

FIRAT, MALATYA (DHA) - GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Şanlıurfa'da 'İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Kasapoğlu, toplantıda Avrupa güreş şampiyonu olan Şanlıurfalı sporcu Murat Fırat'ı da tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere dün gece Şanlıurfa'ya geldi. Bakan Kasapoğlu, Harran Üniversitesi Osmanbey Yerleşkesi'ndeki öğrenci yurdunda, öğrencilerle sahur yaptı. Sabah saatlerinde Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ü ziyaret eden Kasapoğlu, burada Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Murat Fırat'ı tebrik etti. Bakan Kasapoğlu, daha sonra kentte düzenlenen 'İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. (DHA)

BAKAN KASAPOĞLU ŞANLIURFA'DA

BAKAN KASAPOĞLU ŞANLIURFA'DA

BAKAN KASAPOĞLU ŞANLIURFA'DA

BAKAN KASAPOĞLU ŞANLIURFA'DA

BAKAN KASAPOĞLU ŞANLIURFA'DA

BAKAN KASAPOĞLU ŞANLIURFA'DA

BAKAN KASAPOĞLU ŞANLIURFA'DA

BAKAN KASAPOĞLU ŞANLIURFA'DA

BAKAN KASAPOĞLU ŞANLIURFA'DA

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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