Son dakika haberleri... Bakan Yanık şehit aileleriyle iftarda buluştu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Ankara'da, bakanlığın il müdürleri ise bulundukları şehirlerdeki şehit aileleriyle iftarda bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ramazan dolayısıyla tüm illerde şehit ailelerinin evlerine iftarda ziyaretler gerçekleştirildiği bildirildi.

Yanık ve yardımcıları ile birim amirlerinin Ankara'daki, 81 il müdürünün ise bulundukları illerdeki şehit ailelerinin iftar sofrasına konuk olduğu aktarıldı.

Organizasyon kapsamında Bakan Yanık, 22 Şubat'ta Senegal'de görevdeyken kalp krizi sonucu şehit olan Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren'in Ankara'daki ailesinin evine ziyarette bulunduğu belirtildi.

Yanık'ın şehidin ailesine başsağlığı dileyerek desteklerini dile getirdiği ifade edildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca devletin, şehit ailelerinin ve gazilerin yanında olduğunu hissettirmek, toplumsal farkındalığı ve duyarlılığı artırmak amacıyla sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlendiği belirtilen açıklamada, "Bu kapsamda Bakanlık personeli tarafından bayramlarda, milli günlerde, Anneler Günü, Babalar Günü gibi özel günlerde şehit yakınları ve gazilere moral destek ziyaretlerinde bulunuluyor. Bugüne kadar 344 bin hane ziyareti gerçekleştirildi." bilgisi verildi.