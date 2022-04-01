Son dakika haberleri! Bakan Bozdağ: "(Adnan Oktar davasındaki tahliye kararları) HSK Birinci Dairesi, İstanbul BAM 1. Ceza Dairesi hakimleri ve bazı savcılar hakkında... - Haberler

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Son dakika haberleri! Bakan Bozdağ: "(Adnan Oktar davasındaki tahliye kararları) HSK Birinci Dairesi, İstanbul BAM 1. Ceza Dairesi hakimleri ve bazı savcılar hakkında...

AA - Kemal Karadağ - Güncel
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Son dakika haberleri! Bakan Bozdağ:

Son dakika haberi... Bakan Bozdağ: "(Adnan Oktar davasındaki tahliye kararları) HSK Birinci Dairesi, İstanbul BAM 1. Ceza Dairesi hakimleri ve bazı savcılar hakkında inceleme izni verdi.

Bakan Bozdağ: "(Adnan Oktar davasındaki tahliye kararları) HSK Birinci Dairesi, İstanbul BAM 1. Ceza Dairesi hakimleri ve bazı savcılar hakkında inceleme izni verdi."

AA / Kemal Karadağ - Güncel

Hakimler Savcılar Kurulu, Ceza Dairesi, Adnan Oktar, İstanbul, Güncel, Haberler

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