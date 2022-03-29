Son dakika haberleri | Bakan Akar: "(Türk kara sularına sürüklenen mayınlar) Mayın avlama gemileri, deniz karakol uçaklarımız teyakkuz halinde. - Haberler

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Son dakika haberleri | Bakan Akar: "(Türk kara sularına sürüklenen mayınlar) Mayın avlama gemileri, deniz karakol uçaklarımız teyakkuz halinde.

AA - Sarp Özer - Güncel
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Son dakika haberleri | Bakan Akar:

Gelen son dakika haberlerine göre Bakan Akar: "(Türk kara sularına sürüklenen mayınlar) Mayın avlama gemileri, deniz karakol uçaklarımız teyakkuz halinde.

Bakan Akar: "(Türk kara sularına sürüklenen mayınlar) Mayın avlama gemileri, deniz karakol uçaklarımız teyakkuz halinde. İhbarlar değerlendiriliyor, tespit edilenler imha ediliyor"

AA / Sarp Özer - Güncel

Mayın, Türk, Güncel, Haberler

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