Son dakika haberleri | Bakan Akar: "(Türk kara sularına sürüklenen mayınlar) Mayın avlama gemileri, deniz karakol uçaklarımız teyakkuz halinde.
Gelen son dakika haberlerine göre Bakan Akar: "(Türk kara sularına sürüklenen mayınlar) Mayın avlama gemileri, deniz karakol uçaklarımız teyakkuz halinde.
Bakan Akar: "(Türk kara sularına sürüklenen mayınlar) Mayın avlama gemileri, deniz karakol uçaklarımız teyakkuz halinde. İhbarlar değerlendiriliyor, tespit edilenler imha ediliyor"
Boğazlarımızda görülen mayınların Türkiye'ye karşı kasıtlı olarak bırakıldığını düşünüyor musunuz? #Mayın | #Türkiye | #Rusya— Haberler (@Haberler) March 28, 2022
AA / Sarp Özer - Güncel