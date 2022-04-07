Son dakika haberleri | BAKAN AKAR ALTILI SAVUNMA BAKANLARI TOPLANTISINDA KONUŞTU
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberler: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yer aldığı altılı savunma bakanları toplantısında Ukrayna'daki gelişmeler ele alındı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yer aldığı altılı savunma bakanları toplantısında Ukrayna'daki gelişmeler ele alındı. Toplantıda Türkiye, Bulgaristan, Gürcistan, Polonya, Romanya ve Ukrayna'nın Savunma Bakanları videokonferans aracılığıyla bir araya geldi.