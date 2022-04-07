Son dakika haberleri | BAKAN AKAR ALTILI SAVUNMA BAKANLARI TOPLANTISINDA KONUŞTU - Haberler

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Son dakika haberleri | BAKAN AKAR ALTILI SAVUNMA BAKANLARI TOPLANTISINDA KONUŞTU

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberler: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yer aldığı altılı savunma bakanları toplantısında Ukrayna'daki gelişmeler ele alındı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yer aldığı altılı savunma bakanları toplantısında Ukrayna'daki gelişmeler ele alındı. Toplantıda Türkiye, Bulgaristan, Gürcistan, Polonya, Romanya ve Ukrayna'nın Savunma Bakanları videokonferans aracılığıyla bir araya geldi.

Son dakika haberleri | BAKAN AKAR ALTILI SAVUNMA BAKANLARI TOPLANTISINDA KONUŞTU

Son dakika haberleri | BAKAN AKAR ALTILI SAVUNMA BAKANLARI TOPLANTISINDA KONUŞTU

Son dakika haberleri | BAKAN AKAR ALTILI SAVUNMA BAKANLARI TOPLANTISINDA KONUŞTU

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Hulusi Akar, Ukrayna, Milli, Güncel, Haberler

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