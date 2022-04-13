Bahçelievler'de silahlı kavgada hayatını kaybetti

BAHÇELİEVLER'de iki grup arasında yaşanan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti. Yaralı bir kişinin de hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Zafer Mahallesi'nde geçen pazar saat 23.00 sıralarında, iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bir süre sonra da silah sesleri duyuldu. Olayda silahla vurulan Azad Yarar ve Barış D. yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olan Azad Yarar hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Barış D.'nin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

"SABAH DUYDUK HAYATINI KAYBETMİŞ"