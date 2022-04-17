Son dakika... ANKARA-BAHÇELİ, ŞEHİT AİLELERİYLE İFTAR YAPTI - Haberler

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Son dakika... ANKARA-BAHÇELİ, ŞEHİT AİLELERİYLE İFTAR YAPTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberine göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, şehit aileleri ile iftarda bir araya geldi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, şehit aileleri ile iftarda bir araya geldi.

MHP lideri Devlet Bahçeli, parti Genel Merkezi'nde düzenlenen iftar programına katıldı. Şehit ailelerinin konuk olduğu iftara, Bahçeli'nin yanı sıra MHP Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın ile Mevlüt Karakaya, MHP milletvekilleri ve partililer katıldı. Konuklarla selamlaşan Bahçeli, iftar yemeğinin ardından hatıra fotoğrafları çekindi.

Son dakika... ANKARA-BAHÇELİ, ŞEHİT AİLELERİYLE İFTAR YAPTI

Son dakika... ANKARA-BAHÇELİ, ŞEHİT AİLELERİYLE İFTAR YAPTI

Son dakika... ANKARA-BAHÇELİ, ŞEHİT AİLELERİYLE İFTAR YAPTI

Son dakika... ANKARA-BAHÇELİ, ŞEHİT AİLELERİYLE İFTAR YAPTI

Son dakika... ANKARA-BAHÇELİ, ŞEHİT AİLELERİYLE İFTAR YAPTI

Son dakika... ANKARA-BAHÇELİ, ŞEHİT AİLELERİYLE İFTAR YAPTI

Son dakika... ANKARA-BAHÇELİ, ŞEHİT AİLELERİYLE İFTAR YAPTI

Son dakika... ANKARA-BAHÇELİ, ŞEHİT AİLELERİYLE İFTAR YAPTI

Son dakika... ANKARA-BAHÇELİ, ŞEHİT AİLELERİYLE İFTAR YAPTI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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