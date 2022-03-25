Son dakika haberleri | Bağımsızlık yanlısı aktivist Yvan Colonna'nın cenazesi Korsika Adası'na getirildi - Haberler

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Son dakika haberleri | Bağımsızlık yanlısı aktivist Yvan Colonna'nın cenazesi Korsika Adası'na getirildi

AA - Stephanie Lamy - Güncel
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Son dakika haberleri... Cenazeye katılanlardan detaylar Cenazenin getirilişi Protesto yapanlardan detaylar Fransa'nın Arles kentinde bağımsızlık yanlısı aktivist Yvan Colonna, tutuklu bulunduğu cezaevinde uğradığı saldırının ardından hayatını kaybetti.

Cenazeye katılanlardan detaylar

Cenazenin getirilişi

Protesto yapanlardan detaylar Fransa'nın Arles kentinde bağımsızlık yanlısı aktivist Yvan Colonna, tutuklu bulunduğu cezaevinde uğradığı saldırının ardından hayatını kaybetti. Colonna'nın cenazesi Korsika Adası'na getirildi. Jean-Hugues, Yvan Colonna'nın büyüdüğü yer olan Cargese'ye oğlunun cenazesinin bulunduğu araçla geldi.

Son dakika haberleri | Bağımsızlık yanlısı aktivist Yvan Colonna'nın cenazesi Korsika Adası'na getirildi

Son dakika haberleri | Bağımsızlık yanlısı aktivist Yvan Colonna'nın cenazesi Korsika Adası'na getirildi

Son dakika haberleri | Bağımsızlık yanlısı aktivist Yvan Colonna'nın cenazesi Korsika Adası'na getirildi

AA / Stephanie Lamy - Güncel

Bağımsızlık, Protesto, Fransa, Güncel, Haberler

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