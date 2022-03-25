Son dakika haberleri | Bağımsızlık yanlısı aktivist Yvan Colonna'nın cenazesi Korsika Adası'na getirildi
AA - Stephanie Lamy - Güncel
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Son dakika haberleri... Cenazeye katılanlardan detaylar Cenazenin getirilişi Protesto yapanlardan detaylar Fransa'nın Arles kentinde bağımsızlık yanlısı aktivist Yvan Colonna, tutuklu bulunduğu cezaevinde uğradığı saldırının ardından hayatını kaybetti.
Cenazeye katılanlardan detaylar
Cenazenin getirilişi
Protesto yapanlardan detaylar Fransa'nın Arles kentinde bağımsızlık yanlısı aktivist Yvan Colonna, tutuklu bulunduğu cezaevinde uğradığı saldırının ardından hayatını kaybetti. Colonna'nın cenazesi Korsika Adası'na getirildi. Jean-Hugues, Yvan Colonna'nın büyüdüğü yer olan Cargese'ye oğlunun cenazesinin bulunduğu araçla geldi.