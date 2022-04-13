Son dakika haberleri: Bağcılar'da vatandaşlara hakaret eden yabancı uyruklu gözaltına alındı - Haberler

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Son dakika haberleri: Bağcılar'da vatandaşlara hakaret eden yabancı uyruklu gözaltına alındı

AA - Mehmet Ali Derdiyok - Güncel
Son dakika haberleri: Bağcılar'da vatandaşlara hakaret eden yabancı uyruklu gözaltına alındı

Son dakika haberleri: Bağcılar'da sokakta vatandaşlarla sözlü tartışmaya girerek hakarette bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu H.H, adliyeye sevk edildi.

Bağcılar'da sokakta vatandaşlarla sözlü tartışmaya girerek hakarette bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu H.H, adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 10 Nisan günü saat 17.00 sıralarında Bağcılar Çınar Mahallesi'nde sokak ortasında sandalyede oturarak vatandaşlarla sözlü tartışmaya giren Suriye uyruklu H.H. hakkında, halk arasında kin ve düşmanlığa yol açacak şekilde hakaret içeren sözler sarf ettiği gerekçesiyle savcılık talimatıyla işlem başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Suriye uyruklu H.H'nin gözaltına alındığı, adli ve idari işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edileceği belirtildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanın H.H, daha sonra Bakırköy Adliyesine sevk edildi.

AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel

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