BAĞCILAR'DA SİGARA İMALATHANESİNE BASKIN 4 GÖZALTI

Bağcılar'da polis ekipleri kaçak sigara üretimi yapılan imalathaneye operasyon düzenledi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Bağcılar Yenigün Mahallesi'de kaçak sigara imalatı yapıldığı ihbarını alan polis ekipleri inceleme başlattı. 15 Nisan'da operasyon düzenleyen ekipler, söz konusu adreste bulunan E.Ö., A.G., M.A. ve R.Ç. gözaltına aldı. Yapılan aramalarda yaklaşık değeri 750 bin lira olduğu tahmin edilen 2 adet sigara sarma makinası, 3 adet hava kompresörü, 22 kutu içerisinde 220 bin adet boş makaron, 236 kilo kıyılmış halde tütün, 16 kutu içerisinde 160 bin adet dolu makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldığı öğrenildi.