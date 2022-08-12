Haber : Son dakika haberleri! Bafra'da silahlı kavgada bir kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! Bafra'da silahlı kavgada bir kişi yaralandı

 - Güncelleme:
Son dakika haberleri! Bafra'da silahlı kavgada bir kişi yaralandı

Son dakika haber: Samsun'un Bafra ilçesinde silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Tabakhane Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda kuaför işletmecisi Yakup Bekar (35) ile henüz ismi belirlenemeyen kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle zanlı yanında bulundurduğu silahla Bekar'ı ayağından yaralayarak olay yerinden kaçtı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıyı Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Emniyet ekipleri zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

AA / Veysel Altun - Güncel

Atatürk Bulvarı Kuaför Samsun Bafra Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title