Son dakika haberleri! Bafra'da silahlı kavgada bir kişi yaralandı Son dakika haber: Samsun'un Bafra ilçesinde silahlı kavgada bir kişi yaralandı. Samsun'un Bafra ilçesinde silahlı kavgada bir kişi yaralandı. Tabakhane Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda kuaför işletmecisi Yakup Bekar (35) ile henüz ismi belirlenemeyen kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle zanlı yanında bulundurduğu silahla Bekar'ı ayağından yaralayarak olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıyı Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Emniyet ekipleri zanlının yakalanması için çalışma başlattı. Güncel AA / Veysel Altun Atatürk Bulvarı Kuaför Samsun Bafra Güncel Haberler Son Dakika

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