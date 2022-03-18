Son dakika haberleri | BAE Dışişleri Bakanı Bin Zayid, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile ülkesindeki gelişmeleri görüştü

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid'in, Ukraynalı mevkidaşı Dmitro Kuleba ile ülkesindeki son gelişmeleri görüştüğü bildirildi.

BAE resmi haber ajansı WAM'da yer alan habere göre, Dışişleri Bakanı Bin Zayid, Kuleba ile yaptığı telefon görüşmesinde Ukrayna'daki gelişmeler başta olmak üzere uluslararası ve bölgesel konuları ele aldı.

Görüşmede Ukrayna krizini barışa ulaştıracak her türlü çabayı desteklediklerini yineleyen Bin Zayid, BAE'nin savaştan etkilenen Ukraynalılara insani yardımlarını sürdüreceğini ifade etti.

Bin Zayid, ateşkes ve krize çözüm için Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakerelerden siyasi bir çözümün çıkması yönünde çabaların yoğunlaşmasına desteklerini dile getirdi.

BAE Dışişleri Bakanı Bin Zayid, dün de Moskova'ya yaptığı ziyarette Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya gelmişti.