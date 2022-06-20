Son dakika haberleri... Babaeski'de bir ev, çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi Son dakika gündem haberi... Babaeski'de bir ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldiAlınan bilgiye göre, Gazi Osman Paşa Mahallesi'nde H.C.'ye ait tek katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Babaeski'de bir ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi Alınan bilgiye göre, Gazi Osman Paşa Mahallesi'nde H.C.'ye ait tek katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye Babaeski İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi. AA / Ufuk Ertop - Güncel İtfaiye Güncel Haberler Son Dakika

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