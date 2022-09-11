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Son dakika haberleri | Baba ile bebeğinin yaşamını yitirdiği kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

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Son dakika haberleri | Baba ile bebeğinin yaşamını yitirdiği kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Son dakika gündem haberine göre Çorum'daki trafik kazasında bir baba ile bebeği hayatını kaybetti, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Çorum'daki trafik kazasında bir baba ile bebeği hayatını kaybetti, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Hüseyin Gazi Tütüncü idaresindeki 19 TA 958 plakalı otomobil, Çorum- Osmancık kara yolu Bayat Gediği mevkisinde yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle 3 parçaya ayrılan otomobilin bazı parçaları, kaza yerinden yaklaşık 50 metre uzağa savruldu.

Sağlık ekipleri, sürücünün kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, araçta bulunan sürücünün eşi Nisanur Tütüncü, oğulları Göktuğ Tütüncü, kardeşi Engin Tütüncü ile akrabası Bedirhan Koca ağır yaralandı.

Yaralılar, olay yerindeki müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan, henüz yaşına girmemiş Göktuğ Tütüncü, hastanedeki müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntüde, otomobilin direğe çarpmasının ardından elektrik akımının kesilmesi ve ışık parlaması görülüyor.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Güncel

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