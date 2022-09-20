Son dakika haberleri | Aym, Berkin Elvan'ın Annesini Gözaltına Alırken Koluna Kıran Polisler Hakkındaki Soruşturmanın Yeniden Açılmasına Hükmetti

Anayasa Mahkemesi (AYM), Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan'ı gözaltına alırken kolunu kıran polislerin "kötü muamele yasağını" ihlal ettiğini belirterek, yeniden soruşturulma yapılmasına hükmetti.

AYM, katıldığı bir eylemde; Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan'ı gözaltına alırken ters kelepçe takmaya çalışarak kolunu kıran polislerin kapatılan soruşturma dosyasının yeniden açılmasına karar verdi.

AYM, kötü muamele yasağının ihlal edildiğini belirterek Elvan'a 20 bin TL manevi tazminat ödenmesine de hükmetti.

AYM'nin bugün Resmi Gazete'de yayınlanan kararının gerekçesinde şunlar belirtildi:

"Başvurucunun kolunun kırık olduğu doktor muayenesinde ortaya çıkmasına rağmen bu olay hakkındaki soruşturma ancak başvurucunun şikayeti üzerine başlatılmıştır.

-Başsavcılık, soruşturma dosyasında mevcut kamera kayıtlarının içeriği konusunda bilirkişi incelemesine başvurmuştur ancak alınan bilirkişi raporu son derece yetersizdir. Başvurucunun nasıl ve kim/kimler tarafından kelepçelendiği açıklanmamıştır.

-Başsavcılıkça verilen kararda başvurucunun görevli polislere zorluk çıkarıp gözaltına alınmamak için direndiği, olayda zor kullanma yetkisinin aşılmadığı belirtilmesine rağmen başvurucunun polislere nasıl direndiği, bu direnme karşısında polislerin ne şekilde güç kullandığıyla ilgili bir açıklama yapılmamıştır. Bu durum güç kullanımının gerekli olup olmadığının, gerekli ise karşılaşılan direnişe nazaran orantılı olup olmadığının tespitini engellemiştir."