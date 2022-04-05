Son dakika haberleri! Aydın'daki trafik kazasında hastaneye kaldırılan kişi yaşamını yitirdi
AA - Musa Ölmez - Güncel
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Son dakika gündem haberi: Aydın'ın Söke ilçesinde dün yaşanan trafik kazasında hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü, kurtarılamadı.
AYDIN (AA) - Aydın'ın Söke ilçesinde dün yaşanan trafik kazasında hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü, kurtarılamadı.
Bağarası Caddesi'nde Mehmet C. A'nın kullandığı 45 HT 835 plakalı otomobille çarpışan 09 AAC 561 plakalı motosikletin sürücüsü Mehmet Ar, kaldırıldığı Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesinde yaşam mücadelesini kaybetti.
AA / Musa Ölmez - Güncel