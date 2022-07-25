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Son dakika haberleri... Aydın'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

AA - Necip Uyanık - Güncel
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Son dakika haberleri... Aydın'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Son dakika haberler... Aydın'ın Germencik ilçesinde, evinde bir miktar uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde, evinde bir miktar uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine S.D'nin (45) Yeni Mahalle Derbent Sokak'taki evine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 200 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.D. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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AA / Necip Uyanık - Güncel

Germencik Hisarcık Aydın Güncel Haberler Son Dakika

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