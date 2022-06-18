Otoparkta çıkan yangın söndürüldü Aydın Büyükşehir Belediyesinin otoparkında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Aydın Büyükşehir Belediyesinin otoparkında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Alınan bilgiye göre, Efeler ilçesindeki otoparkta, belediyeye ait iş makinesi bilinmeyen nedenle alev aldı. Durumun itfaiye ekiplerine bildirilmesinin ardından olay yerine gelen ekipler yanan aracı söndürdü. Yangında başka aracın zarar görmediği belirtildi. AA / Gökhan Düzyol - Güncel Güncel Haberler

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