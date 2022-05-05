Son dakika haberleri: Aydın'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti - Haberler

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Son dakika haberleri: Aydın'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti

AA - İbrahim Uzun - Güncel
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Son dakika haberleri: Aydın'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberler... Aydın'ın Kuşadası ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

KUŞADASI, AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kirazlı Mahallesi'nde 3 Mayıs'ta, Batuhan Y. yönetimindeki 07 YHL 29 plakalı otomobil, Tarkan Güngör'ün kullandığı 09 BB 809 plakalı motosiklete arkadan çarptı.

Kazada ağır yaralanan Güngör, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen bugün hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüsü Batuhan Y. ile yanındaki yolcu Ebru B'nin tedavisi sürüyor.

AA / İbrahim Uzun - Güncel

Kuşadası, Otomobil, Mayıs, Aydın, Güncel, Haberler

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