Son dakika haberleri | Aydın'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | Aydın'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

AA - Musa Ölmez - Güncel
Son dakika haberleri | Aydın'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Son dakika gündem haberine göre Aydın'ın Söke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Aydın'ın Söke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Kemalpaşa Mahallesi Küme Evleri mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, havadan 4 helikopter, 1 yangın söndürme uçağı ile karadan da arazözlerle yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Yangında ilk belirlemelere göre 50 dönümlük makilik alan zarar gördü.

AA / Musa Ölmez - Güncel

Güncel Haberler Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title